Policiais da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam dois homens suspeitos do roubo a uma residência no Bairro São Carlos, na Zona Norte da capital. O fato foi registrado na última sexta-feira (27).

Segundo as informações policiais, as equipes foram acionadas para verificar a denúncia de que quatro homens haviam invadido uma residência na Rua Joana de Angelis e roubado R$ 1,9 mil.

Ainda de acordo com as informações policiais, após o ato criminoso, os suspeitos continuavam transitando na região.

Durante as buscas, os policiais localizaram dois dos suspeitos, que foram reconhecidos pela vítima. Com eles, os policiais encontraram parte do dinheiro levado da residência.

A dupla foi presa e encaminhada à delegacia para a formalização do flagrante.

Fonte: Ascom PM