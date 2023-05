Policiais militares do Batalhão de Choque (BPChoque) prenderam dois suspeitos de crimes na região do bairro Santa Maria. Uma pistola foi apreendida. A ação policial ocorreu na tarde dessa terça-feira (2).

Os suspeitos foram presos na localidade conhecida como Morro do Avião. Com um dos suspeitos, foi encontrada, durante abordagem, uma pistola calibre 7.65mm, carregada com quatro munições.

Em pesquisa detalhada, os policiais identificaram que o suspeito que estava com a arma responde a processos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Eles foram presos e encaminhados à delegacia plantonista.