Policiais militares da 3ª Companhia do 5º Batalhão (3ª Cia/5º BPM) ajudaram a salvar a vida de uma criança recém-nascida que estava engasgada com leite materno. O fato ocorreu durante a noite do último sábado, 6, no Bairro Parque dos Faróis, município de Nossa Senhora do Socorro.

A ação foi registrada por volta das 19h, momento em que um casal chegou até a base da companhia com um bebê de apenas um mês e duas semanas de vida. Eles estavam bastante aflitos e pediram socorro aos militares para chegarem ao hospital o mais rápido possível, pois o filho deles estava engasgado com leite materno e respirava com dificuldade.

Diante da urgência do caso, os policiais realizaram os primeiros socorros e conduziram a família até a Unidade de Pronto Atendimento do Conjunto Jardim, onde a criança foi prontamente atendida pela equipe médica.

Logo após o atendimento médico, a equipe do 5º BPM foi informada que a respiração do bebê havia sido normalizada, gerando uma grande sensação de alívio no sargento Naílson e no soldado Fernando, militares que prestaram o primeiro atendimento à família.

Na tarde dessa quinta-feira, 12, o sargento Naílson e soldado Fernando fizeram questão de conferir como estava o pequeno José Rafael e a sua mãe, Débora Oliveira. Na residência da família, no Parque do Faróis, eles reencontraram o recém-nascido em plenas condições de saúde.