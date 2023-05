A manhã desta quarta-feira, 24, começou com menos incidência de chuva, na capital sergipana, ao contrário dos seis dias anteriores, quando as precipitações foram de moderada a intensa. Considerando o volume registrado desde o dia 18, quando foi emitido o primeiro alerta do mês, os pluviômetros já computaram 290,6 milímetros de chuva. Para tanto, equipes da Prefeitura de Aracaju seguem monitorando a cidade, em especial, a situação das famílias moradoras do Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, região mais afetada pelo grande volume de chuva e pela cheia do rio Poxim.

Com os esforços concentrados no atendimento às pessoas prejudicadas pelo impacto das chuvas, o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura foi completamente acionado, numa força-tarefa intersetorial.

Conforme o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, especificamente na região do Largo da Aparecida, acredita-se que chegou ao impacto total que a inundação pode alcançar.

“Além de, junto à Secretaria Municipal da Assistência Social, estarmos prestando todo o apoio necessário às famílias atingidas pela cheia, fizemos o monitoramento na cabeceira do rio, em São Cristóvão, e verificamos que o rio baixou 97 centímetros, ou seja, quase o que subiu, ontem, que foi um metro. Acreditamos que o Poxim demore em torno de dois dias para voltar ao seu curso normal”, destaca Silvio.

Ao todo, 20 famílias precisaram de suporte da Prefeitura, sendo 16 famílias acolhidas, numa soma de 53 pessoas, hospedadas em duas pousadas, três famílias se encontram em residências de parentes, e uma, do bairro América, se encontra em uma unidade de acolhimento provisória municipal.

“A partir de agora, principalmente no caso das famílias do Largo da Aparecida, é aguardar as águas baixarem completamente. Continuaremos acompanhando a situação. Quando a situação do rio se normalizar, a Emsurb vai iniciar o trabalho de limpeza da área, das ruas e das casas. Quando tudo estiver limpo, traremos os pertences das famílias de volta às suas casas, para que essas pessoas voltem com segurança”, detalha a secretária municipal da Assistência Social.

Balanço

A Defesa Civil de Aracaju registrou um acumulado de 144,9 milímetros (mm), desde a emissão do alerta de chuvas intensas, no domingo (21). Nas últimas 24 horas, o acumulado é de 64,9 mm. Nas últimas 72h, foram atendidas 107 ocorrências, das quais 50 foram para avaliação de risco estrutural e 13 relacionadas a deslizamento de terra.

Além disso, foram registrados 14 atendimentos referentes a risco de queda de árvore. Quatro desabamentos também foram registrados na capital. Nesse período, foram realizadas seis interdições totais de imóveis e três interdições parciais. A Assistência Social foi acionada para acolhimento às famílias.

“Nessas primeira horas desta quarta-feira, estamos sem ocorrências, com normalidade em quase toda a cidade, com exceção do Largo da Aparecida que ainda estamos monitorando e prestando toda a assistência possível. Na região dos conjuntos Sol Nascente, JK e Santa Lúcia, também no bairro Jabotiana, teve uma pequena lâmina d’água em algumas vias, mas acreditamos que não vai passar disto. Na Estrada do Aloque há um represamento de água também por estar próxima ao rio, o que entendemos que deve demorar mais cerca de 24h para o local ficar transitável e todo o monitoramento será feito com base nas previsões climáticas”, ressalta Silvio Prado.