O Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) está em fase final de atualização dos sistemas de emissão de RG para a disponibilização da nova Carteira de Identidade Nacional em Sergipe. Para essa adaptação, algumas alterações no processo de emissão do documento atual foram adotadas, porém o atendimento à população continua funcionando em todos os postos de Aracaju, Região Metropolitana e interior sergipano.

De acordo com o diretor do IIWSG, Jenilson Gomes, a instituição já vem trabalhando para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, em que o cidadão apenas terá um número de identificação, que é o CPF. “Estamos na fase final de implantação dessa nova carteira de identidade, o que provoca agora uma redução no volume de emissão desse documento. Mas, a garantia é que em breve o cidadão receberá o RG já no padrão nacional com a validade de dez anos”, detalhou.

Ainda conforme Jenilson Gomes, o novo documento é ainda mais seguro. “O processo é ainda mais confiável, e a emissão se tornará até mais rápida. O IIWSG garante que continuará emitindo o modelo anterior que está em vigência desde 2020 em Sergipe. O modelo anterior não perde a validade, assim o cidadão também não precisará se adiantar para uma unidade do Instituto de Identificação para atualização do documento. O modelo plastificado também não perde a validade”, acrescentou.

Jenilson Gomes destacou que todos os casos de urgência também estão em andamento. “Nós não paramos a emissão das carteiras de identidade, apenas tivemos uma redução na parte de impressão para os ajustes técnicos que são fundamentais para a emissão dessa nova carteira de identidade. O novo documento muda a logística do trabalho interno no Instituto de Identificação, pois existe todo um trabalho interno para garantir o melhor serviço ao cidadão sergipano”, revelou.

O diretor do IIWSG também ressaltou que o atendimento ao público não foi prejudicado, pois o atendimento ao cidadão continua sendo feito na sede e nos postos de atendimento do Instituto de Identificação. “Em nenhum momento nós paramos o atendimento ao cidadão. O que está acontecendo é um certo retardo na entrega do documento em razão dessas adaptações que estão sendo feitas e que são fundamentais para que o Instituto de Identificação continue funcionando e possa emitir o novo RG”, assegurou.

Segundo Jenilson Gomes, o Instituto de Identificação possui uma média diária de emissão de 1,5 mil documentos de carteira de identidade em Sergipe. “O que causaria a impossibilidade de atualizar o nosso parque tecnológico. Estamos trabalhando minimizando ao máximo os danos e garantindo a entrega da carteira de identidade para os casos de urgência. O cidadão pode ter certeza que em breve teremos a nova carteira de identidade nacional entregue à população sergipana”, enfatizou.

O diretor do Instituto de Identificação concluiu que a instituição tem atuado para estar cada vez mais próximo ao cidadão. “O Instituto de Identificação hoje conta com mais de 70 unidades de atendimento distribuídas por todo o estado, o que no passado não existia. O IIWSG tem se esforçado para chegar mais próximo ao cidadão. Em breve, teremos mais postos sendo abertos para garantir o acesso da população aos serviços do Instituto de Identificação ”, pontuou Jenilson Gomes.