Após solicitação do Club Sportivo Sergipe, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a presença de público na partida entre Sergipe x Jacuipense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

A defesa do Sergipe solicitou que a punição de jogar com portões fechado seja cumprida na competição de igual formato ou modelo do evento que foi punido pelo STJD. A CBF analisou a situação e acatou o pedido. Com a decisão, o time colorado vai cumprir a punição em uma competição da mesma natureza.

Portando, o torcedor terá acesso em todas as partidas com mando de campo do Sergipe no Brasileiro da Série D. O representante da Federação Sergipana de Futebol (FSF) enfrenta no domingo (14/05), a equipe do Jacuipense às 17h, na arena Batistão, em Aracaju

