Valmir de Francisquinho, ex-prefeito de Itabaiana, receberá uma solicitação de esclarecimento do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), devido a uma petição apresentada pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) sobre uma declaração feita por Francisquinho a respeito da Justiça Eleitoral durante um programa de rádio.

O ministro Luiz Fux determinou nesta terça-feira (16) que Valmir apresente sua manifestação no prazo de 10 dias a respeito das declarações feitas durante uma entrevista realizada em 17 de abril. Durante essa entrevista, Valmir afirmou que seu apoio ao então candidato ao governo de Sergipe, Rogério Carvalho (PT), no segundo turno das eleições de 2022, foi motivado por questões relacionadas a um processo na Justiça Eleitoral. De acordo com ele, esse apoio tornaria Rogério elegível.

Para o senador Alessandro Vieira, as declarações de Valmir sobre Rogério Carvalho e o STF são graves, e, por esse motivo, ele precisa prestar esclarecimentos perante a Justiça.