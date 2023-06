A ação integrada entre as Polícias Civil e Militar cumpre mandado de prisão preventiva contra foragido da Justiça de Alagoas, por crime de homicídio, praticado contra a vítima Ezequiel Leobino dos Santos. A detenção ocorreu na rua Campos Sales, em Neópolis, e a informação foi divulgada nesta segunda-feira, 5.

De acordo com informações da polícia de Alagoas, um homem foi morto após sofrer golpes de capacetes, pedras e facadas, em uma festa na cidade de Marechal Deodoro, no estado de Alagoas. No período em que ocorreu o crime as autoridades do local emitiram o mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

Segundo informações preliminares, a motivação do delito teria sido uma suposta paquera ocorrida entre a vítima e uma pessoa conhecida do suspeito de homicídio. Descontente, o investigado atuou no crime.

Após informações levantadas pela polícia de Alagoas, quanto à localização do foragido, as polícias de Sergipe, sendo equipes do delegado José Luiz Accioly Teixeira e do coronel Cavalcante, comandante da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (5ª CIPM), saíram em diligências para o local e cumpriram, em Neópolis, o mandado de prisão expedido pela Justiça alagoana.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Neópolis e será recambiado para terras alagoanas. “Operações conjuntas entre a Polícia Civil e Polícia Militar de Sergipe continuarão para dar tranquilidade ao Baixo São Francisco”, citou o delegado Accioly.