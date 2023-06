Como resultado da troca de informações entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), a Divisão de Inteligência (Dipol) e as Polícias Militar e Civil da Bahia, foi cumprido o mandado de prisão de um homem de 44 anos investigado pelos crimes de de apropriação indébita, associação criminosa e receptação. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (5), em Jaguaquara/BA.

Segundo as informações policiais, o investigado era o motorista do caminhão que transportava uma carga de produtos diversos, oriunda da cidade de São Paulo/SP com destino a Pernambuco.

A carga foi desviada em 04 de fevereiro deste ano, quando entrou em Sergipe. Para enganar as vítimas, o investigado registrou uma falsa comunicação de roubo na delegacia de Estância.

A partir disso, em 12 de fevereiro, policiais civis e militares de Sergipe encontraram um galpão e outro caminhão com parte da carga no bairro São Conrado, em Aracaju. Na época, foi preso em flagrante um homem de 30 anos enquanto movimentava a carga para uma residência no bairro Inácio Barbosa. As investigações ainda continuam em andamento para prender os demais envolvidos que compõem a associação criminosa.