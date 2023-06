O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em investigação conjunta com a Divisão de Inteligência (Dipol) e Departamento de Narcóticos (Denarc), identificou o segundo suspeito do homicídio que ocorreu na avenida Lauro Porto, no Povoado Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro. O crime ocorreu em 29 de janeiro. Ele foi preso pelo Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), nessa segunda-feira (12).

Segundo investigação, um homem atraiu a vítima ao local do crime e um segundo, fazendo uso de arma de fogo, fez vários disparos contra ela, que veio a óbito no local. Após a identificação dos dois suspeitos, o DHPP solicitou as prisões.

Conforme as informações policiais, o suspeito de atrair a vítima ao local do crime foi preso no mês de maio, durante uma abordagem de militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp).

Já quanto ao segundo homem, suspeito fazer os disparos contra a vítima, o DHPP, de posse da informação de que ele iria assistir a um jogo de futebol nessa segunda-feira (12), acionou a equipe do Comando do Policiamento Militar (CPMC) e prendeu o investigado nas imediações do Estádio Batistão.

Com a prisão do segundo suspeito do crime, o DHPP encerrou a investigação e já remeteu o Inquérito Policial à Justiça. Os suspeitos serão encaminhados a uma unidade prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça e responderão pelo crime de homicídio qualificado.