Na noite de quarta-feira (31), ocorreu um acidente na Rodovia José de Campos, na Barra dos Coqueiros, envolvendo uma criança de sete anos que foi atropelada. O incidente foi capturado por câmeras de segurança.

De acordo com as imagens, o menino estava atravessando a rua acompanhado por uma mulher. Em determinado momento, ele soltou a mão dela, correu em direção ao outro lado da via e acabou sendo atingido por uma motocicleta.

A vítima sofreu uma fratura em um dos pés e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente encaminhada ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informou que o motociclista foi submetido ao teste de alcoolemia, que resultou negativo, e permaneceu no local. Entretanto, ele precisou se retirar por medo de represálias.