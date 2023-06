Criada com o objetivo de conscientizar a população sergipana e os turistas que vêm curtir as festividades juninas no estado, a Campanha ‘Se Avexe Não’ chegou ao segundo ano da divulgação de paródias educativas sobre os cuidados para que o período junino ocorra com tranquilidade em Sergipe. Neste ano, os vídeos musicais já chegaram a 12 grandes festas de 11 municípios, saindo da capital, passando pela Região Metropolitana e chegando a o interior sergipano.

Os vídeos estão sendo exibidos no ‘Arraiá do Povo’, na Orla de Atalaia; Forró Caju, nos Mercados Centrais de Aracaju; assim como também nas festividades das cidades de Cedro, Poço Verde, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Muribeca, Itaporanga, Moita Bonita, Cumbe e Capela. A campanha, que faz parte do planejamento operacional da Secretaria da Segurança Pública (SSP), foi lançada em entrevista coletiva realizada na sexta-feira (2).

O coordenador de comunicação da SSP, Lucas Rosário, explicou que a campanha ‘Se Avexe Não’ é feita por servidores da Segurança Pública, que utilizaram a paródia da música tradicional ‘Carolina’, de Luiz Gonzaga. “A paródia trata de temas que envolvem serviços da segurança pública, como as investigações de importunação sexual, feitas pelo DAGV, os flagrantes da Polícia Militar, os casos de armazenamento e utilização de fogos de artifício, além do consumo de bebidas alcoólicas, na perspectiva da saúde e do trânsito”, revelou.

Ainda conforme Lucas Rosário, a estratégia da campanha também abrange utilizar os pátios de forró para a exibição da campanha educativa. “Nossa estratégia é utilizar os pátios de forró, agregado a todo o plano operacional aplicado em cidades onde acontecem os festejos juninos, para a conscientização da população. Além dessa exibição, a partir da segunda quinzena de junho, também iremos veicular a campanha em emissoras de rádio e televisão”, concluiu o coordenador de comunicação da SSP.