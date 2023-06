Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriram mandados de prisão preventiva contra dois homens, de 38 e de 40 anos. Eles são investigados por estelionato. O prejuízo é estimado em R$ 130 mil. A ação policial ocorreu em um shopping na zona sul de Aracaju, nesta quinta-feira (15), e contou com a troca de informações junto a 213ª Delegacia de Polícia Civil de Petrolina/PE.

De acordo com as informações policiais, os investigados possuíam uma empresa de buffet para eventos em Pernambuco. Diversos clientes contrataram o serviço, pagaram os valores correspondentes, mas os investigados não entregavam os serviços contratados pelas vítimas do crime.

Devido a isso, as vítimas registraram as ocorrências e as prisões foram decretadas pela Justiça do município de Petrolina (PE). Eles foram presos em Sergipe. Ambos estão à disposição do Poder Judiciário e, posteriormente, serão encaminhados a uma unidade do sistema prisional de Pernambuco.