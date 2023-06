As equipes de plantão nas diversas unidades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), realizaram 46 atendimentos desde a última sexta-feira (24) até este domingo (26), período que abrange o feriado de São João. As ocorrências foram atendidas pelos quartéis localizados em Aracaju, Socorro, Estância, Lagarto, Itabaiana e Propriá. Foram registradas 22 buscas e salvamentos, 13 orientações via Ciosp, seis incêndios em edificações, quatro acidentes automobilísticos e um incêndio em meio de transporte.

Um dos incêndios em edificação ocorreu por volta das 18 h desse domingo (25), em uma academia de musculação localizada no bairro Atalaia, em Aracaju. A guarnição do 2º SGBM/1ºGBM, localizado na Praia de Atalaia, com apoio de uma equipe do Quartel Central, realizou o combate às chamas. Não houve registro de vítimas.

Também nesse domingo, por volta das 19h, na rodovia SE 464 em São Cristóvão, equipes do Corpo de Bombeiros atuaram em uma colisão entre duas caminhonetes. O condutor de um dos veículos foi transportado para um hospital pelo Samu com ferimentos leves. O homem que dirigia o segundo veículo ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito constatado no local da ocorrência e foi retirado do veículo pelos bombeiros com procedimentos de desencarceramento.

Fonte: Ascom CBM/SE