Como parte do planejamento operacional da Polícia Militar nos festejos juninos, o 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) faz a segurança no entorno da Festa dos Caminhoneiros, em Itabaiana. A tradicional festa ocorre de 10 a 12 de junho.

De acordo com o tenente-coronel Anselmo, comandante do 3° Batalhão de Polícia Militar, a corporação realizou o planejamento da segurança da Festa dos Caminhoneiros durante todo o festejo.

“São três dias de festa, em que a instituição está presente com aproximadamente 140 policiais por dia. Algumas orientações foram dadas para que a prefeitura não permitisse vasilhas de vidro para dar mais segurança”, explicou.

O delegado Bruno Santana, responsável pelo plantão neste domingo, 11, disse que foi montada uma estrutura da Polícia Civil dentro do espaço da festa. “Estamos prontos para o registro de boletins de ocorrência e atendimento ao público e a ocorrências encaminhadas pela Polícia Militar”, destacou o delegado.

O Corpo de Bombeiros faz um trabalho específico com cuidados em saídas de emergência e ainda na vistoria da estrutura da festa. Segundo o subtenente Jadilson Andrade, houve todo um cuidado com a análise da estrutura da festa do caminhoneiro. “Tivemos todo um cuidado preventivo antes de começar o evento e estamos atentos a qualquer tumulto ou necessidade saídas de emergência”, destacou.

Ainda em Itabaiana, a Polícia Militar fará a segurança da Procissão que é organizada pela Igreja Católica.