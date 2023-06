Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam anabolizantes na Agência Central do Correios, em Aracaju. A ação ocorreu após os Correios acionarem o Denarc para verificar encomendas suspeitas nessa terça-feira, 13.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, foram identificados alguns remetentes e destinatários de Sergipe. As informações levantadas no local serão checadas no decorrer das investigações que foram abertas no departamento.

“Vamos instaurar inquérito policial para apurar a procedência desses produtos, e ao final será solicitada a autorização para destruição dessas substâncias. A pena aplicada para esse crime pode ser de um a três anos de prisão”, disse o delegado, explicando que sempre que os Correios identificam encomendas suspeitas, eles acionam o Denarc.

“É importante frisar também que isso (apreensão de anabolizantes) não se enquadra como crime de tráfico de drogas, mas sim no artigo 273, do Código Penal, que versa sobre falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”, destacou

Por fim, Ataíde enfatiza que a utilização errada desses produtos podem causar problemas cardíacos no usuário e sua disseminação, em desacordo com a lei, colocar em risco a saúde pública.