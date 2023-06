O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), junto com a equipe da Delegacia Regional de Teófilo Otoni/MG e com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriu ,na tarde dessa quarta-feira, 7, a prisão de um dos suspeitos no envolvimento na morte de Andrielly de Jesus Oliveira, conhecida como Gabi. O crime ocorreu no dia 11 de maio deste ano, no bairro Olaria, Conjunto São Carlos, zona norte de Aracaju.

A equipe do DHPP recebeu uma denúncia informando que o suspeito havia empreendido fuga durante a madrugada. Diante disso, as equipes do DHPP, junto com as da Delegacia Regional de Teófilo Otoni/MG e da Dipol passaram a realizar diligências e conseguiram localizá-lo no município de Teófilo Otoni/MG, em um ônibus que tinha como destino final a cidade de Campinas, no Estado de São Paulo.

Segundo o relatório da investigação, o crime chocou a população por ter acontecido na frente de várias crianças, à luz do dia, e em uma rua bem próxima à escola. “Conforme foi apurado, a vítima pegou o seu filho (de apenas seis anos) na escola e estava retornando para casa em companhia de amigas e de outras cinco crianças. Nesse momento, dois indivíduos passaram, em bicicletas, um deles retornou, e efetuou diversos disparos contra a vítima, que tombou em cima de seu próprio filho”, explicou delegada Vivianne Jardim, responsável pelo inquérito.

A motivação do crime ainda é apurada pela Polícia. A prisão temporária foi solicitada pelo DHPP e decretada pela 5ª Vara Criminal de Aracaju. O DHPP tem agora 30 dias para concluir as diligências e encaminhar o inquérito policial à Justiça.