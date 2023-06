O ex-jogador de futebol sergipano, Da Silva, foi morto a tiros no distrito de Izacolândia, Zona Rural de Petrolina (PE), na noite dessa quinta-feira (29). Outro homem também foi baleado e ficou ferido, sendo hospitalizado.

Segundo informações, as vítimas estavam em um bar quando foram surpreendidos pelo autor do crime, que chegou de moto, efetuou os disparos e fugiu do local. Na ação, o ex-jogador não resistiu aos ferimentos e veio à óbito no local. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A Polícia Militar e Instituto Médico Legal foram acionados para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Trajetória

Em 2017, Da Silva deixou de ser atacante para assumir a função de auxiliar técnico. Ele foi ídolo do Confiança no ano anterior, mas teve outras quatro passagens pelo Dragão do Bairro Industrial.

No estado, também atuou no River de Carmópolis, Itabaiana e Estanciano. Além disso, jogou pelo Treze, Sport, Campinense, Bahia e Juazeirense.

