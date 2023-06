O primeiro fim de semana prolongado do Arraiá do Povo foi encerrado com tranquilidade e segurança para sergipanos e turistas que escolheram a tradicional festividade junina para curtir o feriado prolongado nos dias 8, 9, 10 e 11, respectivamente quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, na Orla da Atalaia. O resultado é considerado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) como a efetividade do planejamento operacional adotado pelo Corpo de Bombeiros e pelas polícias Civil e Militar.

Conforme o levantamento feito pela Polícia Civil, a Delegacia de Turismo (Detur) foi definida como plantonista para o atendimento às ocorrências no entorno ou na área do Arraiá do Povo. Entre os dias 6 e 11 de junho, a unidade registrou 42 boletins de ocorrência de fatos como perda de documentos e celulares e furtos. Além dos boletins, apenas um termo circunstanciado por desacato foi registrado. Não houve prisões registradas na Detur.

O resultado demonstra a efetividade do planejamento adotado pela Polícia Civil, conforme evidenciou a coordenadora das delegacias da capital em exercício, delegada Nalile Castro. “Durante todas as noites, poucas ocorrências foram registradas na Detur, e não houve registro de fato de maior gravidade. A ação integrada entre as forças policiais do estado tem sido relevante para reavaliar dia a dia a prestação do serviço policial local”, destacou.

A Polícia Militar também integra o planejamento operacional da segurança pública. No período, duas ocorrências sobressaíram e foram atendidas pela corporação, conforme explicou a comandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), tenente-coronel Andreia Maria.

“Um caso de importunação sexual, onde vítima e agressor foram encaminhados para delegacia. Também tivemos um caso onde um homem agrediu a companheira dentro de um carro. A vítima e o agressor foram encaminhados à delegacia”, informou a comandante do BPTur.

O policiamento militar na área do Arraiá do Povo abrange outras unidades além do BPTur. “Estão sendo empregados em torno de 100 policiais também de unidades especializadas como Batalhão de Choque, Radiopatrulha, Regimento de Polícia Montada e Getam”, acrescentou a tenente-coronel.

O Corpo de Bombeiros segue atuando de forma preventiva no Arraiá do Povo que, de acordo com a coronel Maria Souza, tem transcorrido de forma tranquila. “Estamos trabalhando na área preventiva, colocando viaturas e guarnições preparadas para atuar caso seja necessário. O evento tem sido exitoso e vem ocorrendo de forma tranquila, sem intercorrência que demandasse a atuação mais efetiva da corporação”, ressaltou.

De forma preventiva, as equipes do Corpo de Bombeiros seguem atuando para a segurança do Arraiá do Povo. “Nós estamos lá com guarnições de salvamento, de combate a incêndio e de atendimento pré-hospitalar com guarnições e viaturas. Então, temos uma média de três viaturas que visam atender essas áreas e nossas equipes ficam por toda a área adjacente com orientações e temos unidade a 200 metros da área da festa”, acrescentou a coronel.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.