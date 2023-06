Com a prisão feita pela Polícia Militar, policiais civis da Delegacia de Rosário do Catete registraram a detenção em flagrante de um homem de 42 anos por importunação sexual na festa que aconteceu no município entre a noite desse sábado (17) e a madrugada deste domingo (18).

Segundo as informações policiais, a vítima estava na fila do banheiro quando foi tocada em partes íntimas pelo investigado. O homem ainda teria tocado outras duas vítimas também na fila do banheiro.

Ainda conforme as informações policiais, o investigado ainda chegou a fugir do local, mas ao retornar foi contido pela segurança da festa, que acionou a Polícia Militar. O preso foi conduzido à Delegacia de Rosário do Catete, onde o caso foi registrado.

A Polícia Civil solicita que outras vítimas procurem a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Além disso, outras informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Casos de flagrantes podem ser comunicados à Polícia Militar no telefone 190.