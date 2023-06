Durante o atendimento de uma ocorrência de tentativa de homicídio, policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam uma pistola calibre .40, no Bairro Jardim Centenário, Zona Oeste da capital, na noite desse sábado, 3.

A apreensão foi realizada por volta das 21h30, minutos depois que uma equipe da Radiopatrulha foi acionada para intervir no caso. Os policiais iniciaram as buscas pelo suspeito e logo em seguida receberam a denúncia que o autor do crime estaria escondido em uma vila da localidade.

Ao perceber a presença da viatura no endereço denunciado, o infrator correu e se escondeu dentro de uma cama box. No momento em que foi descoberto, ele efetuou disparos contra os militares, que reagiram para fazer cessar a agressão. Durante o confronto, o homem acabou sendo atingido, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe, mas evoluiu a óbito em seguida.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.