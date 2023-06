Policiais civis da Delegacia de Japoatã apreenderam em flagrante um adolescente de 17 anos suspeito da prática de ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (21).

De acordo com as informações policiais, após denúncias anônimas, os policiais estiveram na residência do suspeito, onde foram encontrados objetos compatíveis com o tráfico, além de uma pequena quantidade de maconha.

Ainda conforme as informações policiais, o adolescente já havia sido apreendido no ano de 2022, em Aracaju, pela prática de fato semelhante.