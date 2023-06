Policiais civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto deflagraram ações de combate ao tráfico de drogas nessa terça-feira (6). Como resultado das ações policiais, um homem foi preso por tráfico de drogas na região central de Tobias Barreto.

Segundo as informações policiais, a primeira ação ocorreu no Bairro Santa Rita, onde cocaína foi apreendida. Na ação policial, duas pessoas foram conduzidas à delegacia.

Já na outra ocorrência, que aconteceu na região central, um suspeito de 24 anos foi flagrado praticando o tráfico de drogas. Ele já havia sido sentenciado pela Justiça em decorrência da prática desse mesmo crime e estava em liberdade condicional.

Nessa segunda ação policial na região central da cidade, o investigado foi preso com 1kg de maconha, 100 gramas de cocaína e 15 gramas de crack. Com ele também foram localizadas duas motocicletas, balança de precisão e outros itens utilizados no tráfico de drogas.

O suspeito e os itens apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Regional e ficaram à disposição da Justiça.