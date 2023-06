Equipe de investigação da Delegacia de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas (Deacav), vinculada ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), prendeu um homem de 20 anos investigado por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu em Aracaju, no dia 15 de junho, e foi divulgada nesta segunda-feira (19).

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu em abril de 2022 e teve como vítima uma criança. Na época do fato, o investigado foi preso em flagrante tendo sido determinadas contra ele medidas protetivas de afastamento e proibição de contato com a vítima, bem como medida cautelar de monitoramento eletrônico por tornozeleira.

Porém, em março de 2023 o investigado passou a fazer ameaças a testemunhas do processo de estupro, além de se aproximar da residência da vítima, conforme explicou a delegada Josefa Valéria, da Deacav.

“Durante a apuração foi ainda constatado que ele quebrou a tornozeleira eletrônica, e por conta da quebra dessas medidas e pelo risco que causava à vítima e às testemunhas representamos pela prisão preventiva”, acrescentou a delegada.

Ele já encontra-se à disposição da Justiça. Informações e denúncias que possam levar à localização de suspeitos de crimes podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.