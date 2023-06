A Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), cumpriu o mandado de prisão de homem de 24 anos investigado pelo crime de tentativa de latrocínio que teve como vítima um idoso de 74 anos. O caso ocorreu no dia 23 de fevereiro, no conjunto Orlando Dantas, na Zona Sul de Aracaju. A decisão judicial foi cumprida nessa terça-feira (6).

De acordo com a delegada Thereza Simony, a vítima foi surpreendida pelo investigado quando parou no semáforo, O autor do crime exigiu que a vítima entregasse o celular. Na ação criminosa, o autor do crime atingiu a vítima com dois golpes de faca na parte posterior da cabeça da vítima, causando dois ferimentos profundos.

“O idoso se deslocava para o conjunto Marivan, quando parou no semáforo no Orlando Dantas, onde foi abordado pelo investigado. Após alguns meses de investigação, chegamos aos receptadores, que estavam utilizando o celular da vítima. Assim, identificamos e localizamos o autor da tentativa de latrocínio”, detalhou.

Ainda conforme a delegada, o investigado confessou a prática do crime de tentativa de latrocínio contra o idoso. “Diante disso, nós representamos pela prisão preventiva do investigado, que foi cumprida nessa terça-feira (6). Além disso, recebemos denúncia anônima apontando o investigado como autor do crime”, relatou.

Thereza Simony informou ainda que o investigado é apontado como autor de outros crimes. “Além dessa tentativa de latrocínio, verificamos que o investigado é contumaz na prática de crime de roubo”, concluiu a delegada, que também agradeceu à denúncia anônima fornecida por meio do Disque-Denúncia (181).