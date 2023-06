Policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um suspeito por homicídio, ocorrido no ano de 2008, no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. A ação ocorreu nessa quinta-feira, 1º, em Socorro.

De acordo com informações da polícia, o suspeito utilizou um facão para praticar o crime contra a vítima. Desde então, o homem estava foragido.

Com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) e do Instituto de Identificação, foi possível localizar e cumprir o mandado de prisão preventiva. O preso encontra-se à disposição da Justiça.