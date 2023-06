A Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de São Cristóvão informou, nesta quarta-feira (27), que o treinador de uma escolinha de futebol já se encontra preso por crimes de abuso praticados contra crianças no contexto de sua atividade funcional. Até agora, foram identificadas cinco vítimas. A escolinha de futebol funcionava no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

De acordo com a delegada Maria Socorro Sá, houve a comunicação de que o treinador de uma escolinha de futebol estava abusando de crianças. “Então, de forma bem sutil, começamos a fazer as investigações. Nós ouvimos algumas crianças e o que nos deixou estarrecidos é que eram crianças com idades de sete, 12, 14 anos. Fomos chamando gradativamente com os responsáveis “, detalhou.

Ainda conforme a delegada, com a junção dos elementos de provas do crime, foi pedida a prisão preventiva do investigado. “Eram situações esdrúxulas, quando ele viajava para torneiro com as crianças, elas dormiam em prédios públicos, em colchões, e ali mesmo ele abusava das crianças. Vimos que seria impossível uma pessoa com esse comportamento continuar trabalhando com crianças e adolescentes”, acrescentou.

Maria Socorro Sá informou ainda que o investigado usou o direito constitucional de permanecer em silêncio. “Nós não tivemos a versão dele pois resguardou-se do silêncio, mas ele praticamente já sabia do que se tratava. Mas ele não quis dar nenhuma informação, resguardando-se ao direito de apenas falar em juízo. Ele mantém-se preso, e a delegacia tem a responsabilidade de mandar o caso em dez dias à Justiça”, pontuou.