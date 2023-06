Policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM) prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas na localidade “Picolé”, em Carmópolis. O homem estava com dinheiro e pedras de crack. O caso aconteceu nessa segunda-feira (19).

De acordo com as informações policiais, os militares receberam uma denúncia de que havia um homem vendendo drogas na localidade. Diante da comunicação, os policiais foram ao local e viram o suspeito na entrada de uma residência.

Ainda conforme as informações policiais, o suspeito foi abordado. Ele autorizou a entrada na residência, local em que foi encontrada a quantia de R$ 1.080, assim como 79 pedras de crack; Diante do flagrante, ele foi preso e conduzido à delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.