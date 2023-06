Polícia militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) prenderam um homem, sob efeito de entorpecente, que ameaçou a companheira e danificou diversos objetos materias na residência, no bairro Soledade, em Aracaju. O caso ocorreu nessa segunda-feira (5).

De acordo com as informações policiais, os militares realizavam rondas pelo bairro Soledade, quando foram solicitados pelo Ciosp para atender uma ocorrência de crime previsto na Lei Maria da Penha.

Ao se deslocarem ao local informado na denúncia, os policiais viram os familiares da vítima a ajudando a retirar seus pertences da casa para se mudar do local.

No levantamento policial, a vítima relatou que seu companheiro teria feito uso de entorpecente e, após as ameaças e danos, ele teria se fugido do local. As buscas começaram a ser feitas na região, e o suspeito foi localizado escondido em uma cabana, onde foi preso.

O caso foi conduzido para Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), onde todas as demais medidas legais foram tomadas.