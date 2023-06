Policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem suspeito de roubar uma motocicleta no Bairro América, na Zona Norte de Aracaju. Ele foi localizado nessa quarta-feira (31), no Conjunto Orlando Dantas, na Zona Sul desta capital.

Segundo as informações da polícia, a equipe fazia ronda de rotina, quando tomou conhecimento de que um motociclista havia cometido um roubo no Conjunto Médici e fugido com destino à Zona Sul. Após as informações dadas, os policiais intensificaram as buscas e localizaram o suspeito transitando em uma motocicleta na Rua 11, do Conjunto Orlando Dantas. Na abordagem, ele foi flagrado com um simulacro de pistola escondido na cintura e um aparelho celular. Em seguida, os agentes consultaram a placa da moto e constataram que o veículo havia sido roubado na madrugada da última terça-feira (30), no Bairro América. O homem foi encaminhado à delegacia, onde foi reconhecido pelo proprietário da moto. Fonte: Ascom PMSE.