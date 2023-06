Nessa segunda-feira, 26, o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prendeu dois suspeitos de cometer roubos no Povoado Estiva, em Nossa Senhora do Socorro. Durante a fuga em uma moto, uma mulher foi gravemente ferida.

Os militares foram informados por um condutor local que dois homens estariam cometendo assaltos, utilizando uma moto XRE 300 sem placa de identificação.

Os dois estavam trajando camisa vermelha, e foram rapidamente identificados pelo Getam. Ao se aproximarem da equipe policial, os suspeitos receberam voz de parada, o que não foi atendido pelo condutor, que avançou com o veículo em alta velocidade na direção dos policiais, com a intenção de atropelá-los, e sacou uma arma de fogo, ameaçando atirar nos militares, que revidaram para se defender.

A dupla conseguiu fugir, mas a PM seguiu em sua busca rapidamente. No caminho, encontrou um dos fugitivos caído ao lado da motocicleta usada na fuga, e uma mulher deitada no chão, que informou ter sido atropelada pela dupla, e que o condutor teria fugido sem prestar socorro. Os policiais solicitaram socorro imediatamente.

A jovem atropelada teve as duas pernas fraturadas, segundo o Samu, que chegou rapidamente ao local, e foi conduzida ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Já o fugitivo, que sofreu apenas escoriações leves, foi encaminhado ao Nestor Piva.

Após trocas de informações via rádio com outras equipes, os militares foram avisados que na Invasão do Merém, local do atropelamento, um homem teria sido visto entrando correndo na comunidade com uma arma na mão, mas que sumiu logo após. Posteriormente, um suspeito teria dado entrada no Hospital de Laranjeiras com ferimentos provocados por arma de fogo, e, em seguida, conduzido ao Huse, para atendimento especializado.

Encerrado o atendimento médico, os suspeitos receberam alta médica e foram conduzidos à delegacia, para responderem legalmente por seus atos.

Fonte: Ascom PM/SE