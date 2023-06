Nesta quarta-feira, 14, militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) recuperaram um veículo com restrição de roubo e furto. O flagrante aconteceu nas proximidades do Hospital Nestor Piva, no Bairro 18 do Forte.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo no citado bairro, e receberam a informação da gerente da unidade hospitalar que havia um Fox abandonado no estacionamento do hospital. Em virtude do relato, os PMs realizaram a consulta veicular e constataram que o automóvel possuía restrição de furto, com registo de 2 de maio, em Porto Seguro, na Bahia.

O veículo foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis