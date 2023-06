Na tarde de hoje, um posto de combustíveis localizado na Avenida Tancredo Neves, na esquina com a Av. Oviedo Teixeira, foi objeto de interdição devido à suspeita de comercialização de combustível adulterado em Aracaju. Essa informação foi divulgada pelo Ministério Público de Sergipe, em comunicado oficial.

A ação de interdição foi realizada após uma fiscalização conjunta envolvendo o Ministério Público de Sergipe, a Delegacia de Defesa do Consumidor, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Procon Estadual.

As amostras coletadas durante a fiscalização conjunta, realizada ontem (13), foram encaminhadas para análise em um laboratório da ANP. Os resultados dessas análises já estão em posse das equipes responsáveis pelo caso.

Além disso, um segundo posto da mesma rede, localizado na entrada do Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, também foi interditado hoje.

Em resposta às acusações, a advogada representante do posto, Gislaine Lucena, negou veementemente qualquer adulteração no combustível. Ela afirmou que os proprietários do estabelecimento são vítimas, uma vez que adquiriram o produto de fornecedores que não estavam em conformidade com a legislação estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A advogada ainda argumentou que não é possível detectar a presença de teor de metanol fora dos limites permitidos a olho nu.