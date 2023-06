Com o reconhecimento facial implantando na área do ‘Arraiá do Povo’, na Orla de Atalaia, em Aracaju, um homem que estava foragido da Justiça foi preso e teve o seu mandado de prisão cumprido pela Polícia Militar. A prisão foi divulgada na manhã desta terça-feira, dia 27.

De acordo com a tenente Vanessa Oliveira, a equipe foi acionada pelo setor de monitoramento do evento, que identificou que o homem estava na condição de foragido da Justiça.

A partir das características físicas do homem identificado pelo reconhecimento facial, o homem foi encontrado e preso, sendo conduzido à Delegacia de Turismo (Detur), onde ele foi preso.

“Na véspera de São João, a equipe prendeu o homem que estava desde o dia 20 de julho de 2022 foragido da Justiça, após uma saída temporária. Ele foi reconhecido, e os policiais o retiraram do evento, confirmaram a identidade dele e houve a prisão”, detalhou a tenente.

Reconhecimento Facial

Com a grande movimentação de pessoas neste período junino, o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) é uma estratégia adotada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Para potencializar a atuação do videomonitoramento disposto pelo Ciosp, também foram instaladas câmeras de reconhecimento facial. A tecnologia permite a verificação em tempo real de pessoas que possuem mandados de prisão em aberto.

Segundo o diretor da Divisão de Tecnologia Informação (DTI), Carlos Vinícius, a SSP vem dando continuidade ao trabalho tecnológico que já foi utilizado em outros grandes eventos em Sergipe, também no ‘Arraiá do Povo’.

“A gente tem trabalhado em parceria com a Secretaria da Justiça (Sejuc) com a disponibilização de base de dados. A partir do momento em que há uma assertividade de 95%, acionamos a equipe policial”, pontuou o diretor da DTI.