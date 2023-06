Os festejos juninos são momentos de celebração no estado, mas é preciso ficar atento às normas de segurança também no trânsito. Inclusive um dos mecanismos de proteção no trânsito é a Lei Seca, que completou 15 anos neste mês de junho. Por isso, para a garantia da segurança nos festejos juninos em Sergipe, a Polícia Militar está atuando com ações de segurança pública também no trânsito.

E é para a segurança no trânsito que a Polícia Militar tem deflagrado operações no âmbito da Lei Seca, conforme o comandante da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), major Alysson Cruz. “A Lei Seca, que completou 15 anos de existência, no último 19, é um importante marco para a proteção da vida no trânsito e, também, regulador do cidadão”, iniciou.

Inclusive o consumo de bebidas alcoólicas e a combinação com a direção veicular é uma combinação que gera grandes riscos à vida, assim como acrescentou o major. “Para que o cidadão entenda que álcool e direção é uma combinação perigosa, criminosa, assassina e suicida. É preciso que o condutor entenda que, ao assumir a direção do veículo ao ingerir bebida alcoólica, ele pode até ceifar sua vida ou a de alguém”, complementou.

Assim, a CPTran pede ao condutor que tenha mais paciência no trânsito e construa um trânsito mais pacífico e tranquilo. “A gente entende que é preciso conscientizar e, paralelamente às ações de conscientização, vamos continuar com fiscalizações constantes, principalmente nos circuitos onde acontecem os arraiás na capital, região metropolitana e interior de Sergipe”, revelou o comandante da CPTran.

Por isso, para garantir a tranquilidade das festas juninas também no trânsito, o major Alysson Cruz indicou o planejamento. “Planeje da melhor forma possível a sua logística de celebração. Se for curtir os festejos juninos em cidades mais distantes, planeje se hospedar nessas cidades e evite conduzir veículos após a festa, pois o cansaço também pode reduzir a capacidade de reação do condutor”, orientou.

Além dessas dicas, o comandante da CPTran também orientou a prática da conhecida ‘carona amiga’. “Verifique quem pode ser o motorista da rodada, de forma que você comece e termine a celebração com alegria. É importante a gente optar pela vida, escolher a vida. O objetivo da Lei Seca não é só punir, mas, principalmente, para preservar vidas e fazer com que o trânsito seja uma forma de encontro e não de desencontros”, finalizou o major.