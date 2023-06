Com o objetivo conscientizar sobre o risco de morte com a combinação de bebidas alcoólicas e a condução de veículos, a campanha ‘Se Avexe Não’, da Secretaria da Segurança Pública (SSP) também trouxe orientações para um trânsito seguro neste período junino. O tema é considerado de extrema importância pela SSP pois, em quase de 18 meses – de janeiro de 2022 a maio de 2023 – já aconteceram 595 mortes no trânsito nas vias de Sergipe. Além disso, os levantamentos mostram que mais da metade das mortes registradas no trânsito anualmente no estado envolveram o consumo de bebidas alcoólicas.

De acordo com o levantamento feito pela CEACrim, da SSP, as mortes no trânsito estão divididas em acidente de trânsito provocado pela própria vítima, homicídio culposo no trânsito e morte acidental no trânsito. Conforme os dados de janeiro de 2022 a junho 2023, das 595 mortes, 176 ocorreram em acidentes de trânsito provocados pela própria vítima. Em 2022, foram 111 e, em 2023, foram 65.

Ainda segundo os dados da CEACrim, no que se refere a homicídios culposos no trânsito, foram 165 mortes, das quais 115 foram em 2022 e 50, já em 2023. Já no tocante às mortes acidentais no trânsito, 254 pessoas perderam a vítima, das quais 200 morreram em 2022 e 54, em 2023. Assim, conforme a CEACrim, das 595 mortes, 426 ocorreram em 2022 e 169 aconteceram já neste ano de 2023.

Inclusive, grande parte dos acidentes de trânsito com mortes demandaram perícias que identificaram o consumo de bebidas alcoólicas, conforme o perito criminal Ricardo Leal, do Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF). “Nós fizemos um levantamento de todos os laudos que foram emitidos e os casos que chamaram atenção envolveram o aumento do número de acidentes de trânsito e a quantidade de mortes”, ressaltou.

É nesse sentido que o diretor do Instituto Médico Legal (IML), Victor Barros, complementa o alerta destacando que parte considerável das mortes no trânsito envolvem os motociclistas. “Como todos os anos, os acidentes envolvendo motocicletas estão entre as principais causas dos óbitos relacionados às mortes de trânsito. Essa realidade costuma se perpetuar e por isso deixamos esse alerta”, reiterou.

As mortes no trânsito envolvem justamente em maior número os motociclistas pela configuração do veículo e pela ausência do capacete. “O capacete deve estar fixado estando preso ao maxilar inferior. O equipamento absorve o impacto, de modo a não atingir o cérebro com tanta força, prevenindo lesões na face e também traumatismos cranianos, que levam à morte da vítima”, acrescentou o diretor do IML.

E com foco em evitar que acidentes de trânsito envolvendo o consumo de bebidas alcoólicas em Sergipe, a Polícia Militar estará atuando neste período junino com blitze e fiscalizações, assim como destacou o comandante da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), major Alysson Cruz. “A Operação Lei Seca é direcionada para evitar a combinação de álcool e direção. As ações educativas e de fiscalização seguem neste período”, comentou.

Os casos de acidentes de trânsito são investigados pela Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT), da Polícia Civil. Inclusive, denúncias que possam levar à identificação de suspeitos de crimes no trânsito também podem ser encaminhadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. Os casos de urgência podem ser direcionados à Polícia Militar, por meio do telefone 190.