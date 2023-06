Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem que estava furtando um equipamento de um caminhão que estava estacionado na Zona Oeste de Aracaju. O caso ocorreu na última terça-feira (30) e foi divulgado nesta quarta-feira (7).

O caso aconteceu na avenida Osvaldo Aranha. Um homem se aproxima do veículo que está estacionado. Ele observa o veículo por alguns instantes e depois tenta levar um objeto que está instalado entre a cabine e o compartimento de carga do caminhão.

Os operadores do videomonitoramento flagraram o momento do crime e acionaram a equipe da Polícia Militar que estava mais próxima do local da ocorrência. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.