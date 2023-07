Uma ação conjunta entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a Divisão de Inteligência (Dipol) e o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de homicídio. O crime ocorreu no Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, em Aracaju, no último dia 18 de julho, data da prisão.

De acordo com as informações policiais, a vítima – um homem – andava a pé pela rua onde morava na localidade onde ocorreu o crime, quando foi morta com disparos de arma de fogo.

Ainda na cena do crime, a equipe do DHPP, em parceria com a Dipol, obteve informações relevantes que foram compartilhadas com a Polícia Militar. Com as informações, o CPMC abordou o suspeito ainda com o automóvel usado no crime e o conduziu ao DHPP.

Interrogado, o suspeito negou qualquer participação no crime, alegando ter acabado de encontrar seu veículo abandonado após um roubo sofrido cerca de uma hora antes do homicídio investigado.

As informações por ele apresentadas foram contrapostas às demais provas colhidas e lhe foi dada voz de prisão em flagrante, sendo verificada a participação do suspeito no crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por mio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.