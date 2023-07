O acumulado de chuvas em Sergipe tende a se intensificar a partir desta quinta-feira, 6, segundo previsão divulgada pela Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semac). A condição é ocasionada pelo escoamento de uma frente fria, que deve se aproximar do Leste da região Nordeste. O transporte de umidade também pode influenciar na incidência de precipitações.

De acordo com a análise, o acumulado de chuva que começou no dia 2 de julho pode ultrapassar os 50 mm até 9 de julho, beneficiando principalmente o Litoral e o Agreste sergipano. A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana, chama atenção para os riscos associados às chuvas volumosas. “Essas condições trazem consigo alto risco em rodovias, de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamento de pequenos córregos, riachos e principais rios e lagoas do estado”, alertou.

Além das chuvas fracas e leves, o Boletim da Semac indica, para esta quarta-feira, 5, tempo nublado na maior parte das regiões do estado. No Litoral, as temperaturas mínimas ficarão em torno de 22.8°C e máximas de 27.5 °C. No Agreste, as mínimas podem chegar a 17.1°C e máximas de 26.2 °C. No Sertão, as baixas temperaturas também são destaque, com mínima em torno 18.2°C e máxima de 28.2 °C.

Na quinta e sexta-feira, 6 e 7, véspera de feriado em Sergipe, a previsão do tempo indica possibilidade de céu encoberto nas três regiões, durante a maior parte do dia. As temperaturas mínimas e máximas desta quinta ficam em torno 22.4°C e 27.9 °C no Litoral. No Agreste, 17.0°C e 27.6 °C. E no Sertão, 18.2°C e 28.8 °C. Já as temperaturas mínimas e máximas para a próxima sexta, no Litoral, tendem a ser de 23.2°C e 28.0 °C; 20.4°C e 28.1 °C no Agreste; e 22.0°C e 28.4 °C no Sertão.

Para o feriado de 8 de Julho, quando se comemora a Emancipação Política de Sergipe, a população pode esperar a possibilidade de chuvas fracas e moderadas no Litoral e Agreste, e chuvas fracas e leves no Sertão. No Litoral, as temperaturas mínimas e máximas ficam em torno de 24.0°C e 27.8 °C. No Agreste, espera-se 20.6°C e 28.2 °C. E, no Sertão, as temperaturas podem ficar entre 20.8°C e 29.3 °C.