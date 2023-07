Os acidentes automobilísticos registraram um aumento de 26% entre os anos de 2021 e 2022, conforme o levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). Enquanto que no ano retrasado foram registrados 218 atendimentos a ocorrências de acidentes automobilísticos, o ano passado contabilizou 275. No primeiro semestre de 2023, a corporação já registrou 162 atendimentos a acidentes automobilísticos em Sergipe.

E são esses números que têm chamado a atenção da corporação, conforme evidenciou o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Jairo Cruz. “Realmente, o atendimento a este tipo de ocorrência tem aumentado bastante, principalmente nos últimos dois anos. São números realmente altos que nos levam a pensar e a redobrar nossa atenção ao volante”, reforçou.

A atenção citada pelo assessor de comunicação da corporação envolve diversos cuidados para a segurança do trânsito. “Aquela atenção de nunca misturar álcool e direção, atentar para a revisão do veículo orientada pelo fabricante. Os veículos que rodam de forma ordinária devem ter a revisão a cada 10 mil km. Já os que rodam mais intensamente devem ter a revisão feita a cada 5 mil km”, especificou.

Além desses cuidados com a condução do veículo, o tenente-coronel Jairo Cruz também alertou para adaptações que podem potencializar os riscos de acidentes. “Nunca faça adaptações no seu veículo sem orientação e autorização do fabricante, já que uma modificação não autorizada pode provocar desgaste prematuro de algum componente do veículo, provocando um princípio de incêndio e até a perda total do veículo”, relembrou.

Acionamento do Corpo de Bombeiros

Em casos de acidentes automobilísticos, a presença do Corpo de Bombeiros ocorre em acidentes com vítimas. “Quando o solicitante percebe que houve um acidente e há vítimas, sejam leves ou graves, com escoriações leves ou fraturas. Inclusive, nos casos em que há pessoas presas às ferragens, é fundamental a presença do Corpo de Bombeiros”, explicou o tenente-coronel Jairo Cruz.

Apenas nos casos em que a vítima estiver fora do veículo e sem escoriações não demandam o acionamento do Corpo de Bombeiros. “Porém, na maioria dos casos, é fundamental que quem presencie um acidente automobilístico, estando as vítimas presas às ferragens ou não, acione o Corpo de Bombeiros (193), pois são os bombeiros que fazem o desencarceramento das vítimas do veículo acidentado”, complementou o militar.

Essa atuação do Corpo de Bombeiros nos acidentes automobilísticos soma-se aos atendimentos feitos pelas demais instituições de segurança e saúde pública. “Com o trabalho em conjunto de outros órgãos, como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestarão os devidos socorros às vítimas”, ressaltou o assessor de comunicação da corporação.

Viaturas e equipes de resgate em acidentes

Para executar os procedimentos necessários aos resgates das vítimas de acidentes automobilísticos, o tenente-coronel Jairo Cruz detalhou que são encaminhadas equipes com viaturas Auto Bomba Tanque, Auto Busca e Salvamento e a Unidade de Resgate. “É um trabalho de suma importância, pois o Corpo de Bombeiros faz seu papel de ‘vidas alheias e riquezas salvar’, e a vítima sai com vida, que é o nosso bem mais precioso”, finalizou.