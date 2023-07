A Delegacia de Riachão do Dantas cumpre mandado de prisão definitiva contra condenada por homicídio ocorrido no ano de 2010, no município riachãoense. A prisão ocorreu nesta segunda-feira, 24, em Aracaju.

De acordo com o delegado Bruno Santana, que está à frente do caso, após diligências em busca da condenada, ela foi localizada na capital, sendo cumprido o mandado de prisão definitiva. A mulher encontra-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informa que, qualquer informação sobre crimes ou suspeitos procurados pela Justiça, pode ser encaminhada através do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.