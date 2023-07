A Delegacia de Simão Dias cumpriu dois mandados de prisão temporária por homicídio e dois mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, 20. Na ação, dois homens foram detidos.

De acordo com investigações, a dupla presa é suspeita de um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano, no povoado Mata do Peru, em Simão Dias. No crime, os suspeitos, de 22 e 30 anos, chegaram à residência da vítima, em uma motocicleta. Após chamarem por ela, um dos homens desceu do veículo, portando uma espingarda calibre 12, e efetuou três disparos contra o morador do imóvel, causando-lhe ferimentos fatais.

Após o delito, a equipe de investigação empreendeu diligências e coletou imagens, que revelaram o trajeto percorrido pelos investigados. A análise detalhada das imagens permitiu a identificação e a prisão dos suspeitos envolvidos.

Durante o interrogatório, os detidos confessaram o crime, fornecendo detalhes de como o ato aconteceu e a motivação. Os autores alegaram que a vítima teria feito supostas ameaças a um deles, o que teria culminado no trágico desfecho.

Durante os trabalhos, a equipe policial também apreendeu a motocicleta e as roupas utilizadas no momento do homicídio.

A Polícia Civil pede à população que informações sobre qualquer crime na região podem ser fornecidas, de forma anônima, através do telefone 181 (Disque-Denúncia).