Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), prenderam um homem de 32 anos em cumprimento a mandado de prisão temporária. Ele é investigado pelo homicídio que vitimou um homem de 33 anos em outubro de 2022 no bairro São Conrado, em Aracaju. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (5).

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 30 de outubro de 2022 e foi supostamente motivado por uma desavença ocorrida entre traficantes, em razão da vítima ter estacionado seu carro, com sinais visíveis de consumo de álcool ou de outras substâncias, em uma rua estreita, impedido o acesso de outros veículos.

Na data do fato, um comparsa do investigado interveio pedindo que a vítima retirasse o carro da via pública, o que gerou a discussão, que resultou no homicídio. Esse comparsa do investigado foi vítima de homicídio em 16 de maio de 2023, também no bairro São Conrado, em razão disputa pelo controle dos pontos de venda de entorpecentes na localidade.