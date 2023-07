Uma taxa de guerra. Assim era considerada a taxa de homicídios em Itabaiana, na região Agreste de Sergipe. Enquanto que no primeiro semestre de 2016 – ano que ocorreu alta nos índices de violência no estado – foram registrados 52 homicídios, nos seis primeiros meses de 2023 esse número foi de sete crimes. Os dados foram apresentados em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7).

De acordo com o tenente-coronel Anselmo, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), unidade responsável pelo policiamento militar na região agreste, os resultados são fruto de um trabalho integrado entre as forças de segurança pública. “A gente atribui essa redução dos homicídios em Itabaiana à política de segurança de integração com o trabalho em conjunto entre as polícias Militar e Civil”, ressaltou.

Ainda conforme o comandante do 3º BPM, o resultado também é fruto da valorização profissional que vem sendo implementada pela SSP. “Os policiais estão sendo valorizados com equipamentos, coletes e viaturas novas, além da capacitação do policial. Tudo isso repercute em um serviço de qualidade sendo ofertado à população, já que o homicídio impacta na sociedade”, mencionou.

Para o Delegado Regional de Itabaiana, Fábio Pimentel, a redução consistente no número de homicídios também está diretamente ligada a uma ação integrada da segurança pública. Ele também destaca a criação de equipes de local de crime no âmbito da Delegacia Regional de Itabaiana, que atende além da cidade serrana todo o agreste de Sergipe.

“Também tivemos reforço nas nossas equipes de cartório e captura e um trabalho bem intenso com a Perícia Criminal e Polícia Militar. Isso tudo somado contribui com a redução da criminalidade violenta”, concluiu Fábio.