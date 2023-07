Um condutor de aplicativo identificado como Rodrigo da Silva foi encontrado falecido no banco traseiro de seu próprio veículo no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, na noite de quarta-feira (19). Rodrigo era candidato a vereador no município durante as Eleições de 2020 e atuava como suplente pelo partido Avante.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos de objeto cortante dentro do veículo, que se encontrava com as portas destravadas e atolado em uma valeta na entrada do Loteamento Rosa de Maio. O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Moradores da região afirmaram ter visto o carro no local desde a noite anterior, mas não perceberam qualquer atividade suspeita. Até o momento, a motivação e a autoria do crime permanecem desconhecidas.

O Instituto Médico Legal foi acionado para o recolhimento do corpo. Caso haja informações relevantes relacionadas ao caso, elas podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).