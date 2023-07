Uma operação desencadeada pela 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM), com o apoio do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas em um prédio abandonado na rua São Cristóvão, no Centro de Aracaju. No imóvel, havia uma barreira de acesso, o que demandou o acesso pelo primeiro andar da edificação. Dois homens foram localizados no local.

Segundo o delegado André Davi, titular da 2ª DM, a operação teve como objetivo dar segurança aos comerciantes e à população que vai ao Centro fazer compras. “Nesse prédio abandonado funcionava um ponto de venda de drogas. Os usuários praticavam furtos, arrombamentos, e até roubo, inclusive temos a imagem de um furto de bicicleta, que já foi recuperada”, detalhou.

Ainda conforme o delegado, no prédio alvo da operação havia uma estrutura que dificultava o acesso ao imóvel abandonado. “Eles colocaram o portão, uma grade, que parecia um cofre de banco. Para entrarmos no prédio, a gente teve que subir pelo primeiro andar e por dentro abrimos esse portão. O dono do ponto de venda de drogas e um comparsa entraram em confronto com os policiais’, revelou.

André Davi narrou que o interior do prédio contém indícios de uso de drogas e de produtos furtados na região central de Aracaju. “Nós só chegamos a esse local por causa da população. Os comerciantes nos procuraram para que déssemos uma solução na área do centro. Os usuários entravam nesse prédio após cometerem furtos e roubos para trocar por drogas”, acrescentou.

A Polícia Civil continuará atuando na região central da capital para combater a criminalidade na localidade. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. É com as informações repassadas à polícia que as ações são intensificadas para garantir a tranquilidade da população. O sigilo é garantido.