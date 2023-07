Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam dois homens em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Loteamento Esperança, Bairro Olaria, em Aracaju. O fato aconteceu nesse domingo, 9.

Segundo as informações policiais, o Getam recebeu denúncia de popular, durante rondas na região, relatando que alguns homens estariam traficando drogas em via pública, e que estariam com arma de fogo, realizando disparo na rua após desentendimento entre eles.

Diante da comunicação, os policiais foram ao endereço indicado e verificaram dois homens em frente a uma casa abandonada que, ao avistarem as viaturas se aproximando, correram e subiram telhados da vizinhança, o que ocasionou danos em várias residências.

Durante a fuga, um dos suspeitos jogou uma mochila contendo maconha, cocaína e dinheiro, além de material para pesagem e acondicionamento da droga para venda. Ele foi alcançado no telhado de uma residência.

Já o segundo suspeito, que se machucou ao pular em um quintal, estava com um tablete de maconha prensada.

Após prestar socorro a um dos presos, os policiais encaminharam a ocorrência à delegacia, junto com o material apreendido.

Fonte: Ascom PM/SE