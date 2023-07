Equipes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam duas mulheres suspeitas de participação no crime de tráfico ilícito de drogas no Conjunto Bugio, na Zona Norte de Aracaju. O flagrante aconteceu nessa segunda-feira (24).

Em patrulhamento de rotina na Avenida Poço do Mero, os PMs visualizaram um veículo de transporte de aplicativo com duas passageiras em atitude suspeita.

Com o objetivo de averiguar o fato, os agentes deram voz de parada e pediram para os ocupantes desembarcarem do carro.

Ao perceber que seria abordada, uma das mulheres informou que na sacola que ela segurava havia entorpecentes.

Os militares revistaram a bolsa e encontraram 290g de substância análoga à maconha e 50g análoga à cocaína.

As duas mulheres suspeitas e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para que fossem tomadas as medidas cabíveis.