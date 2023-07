Na tarde dessa segunda-feira, 17, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas no Bairro Santos Dumont, Zona Norte de Aracaju.

As equipes realizavam patrulhamento de rotina no bairro, momento em que notaram um homem em atitude suspeita. Ainda conforme as informações, ele carregava em mala e tentou empreender fuga com a presença policial.

Na ação, foram apreendidos seis tabletes de maconha. O suspeito foi preso e a ocorrência encaminhada à Delegacia Plantonista.

Ascom PM/SE