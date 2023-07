Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem suspeito de tráfico ilícito de drogas no Bairro Cidade Nova, Zona Norte de Aracaju. O caso ocorreu nessa terça-feira (18).

Segundo as informações policiais, o flagrante ocorreu às 13h, na Rua Santa Terezinha. No momento do flagrante, o suspeito arremessou uma sacola contendo 255 gramas de cocaína para dentro de uma frutaria.

Ainda segundo informações policiais, o homem entrou em um veículo e tentou fugir. No carro, foram apreendidos mais 530 gramas de cocaína.

O homem preso e o material apreendido foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc).